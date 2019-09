A Vasto l'"Europebike, culture on the road" di Nicol Ielpo

Tappa a Vasto per il viaggio in bici di Nicol Ielpo nell’ambito del percorso complessivo di 3.000 chilometri che, sviluppatosi tra nove Capitali della Cultura, si concluderà a Matera nella giornata di domenica 22 settembre.

Nel circuito, partito da Leeuwarden (in Olanda, capitale della Cultura 2018) il 26 agosto, è stata inserita la tappa San Benedetto del Tronto-Vasto ed a seguire quella Vasto-Foggia.

Il lungo e faticoso giro in bici del ragazzo di Viggiano, località in provincia di Potenza, è nell’ambito dell’iniziativa “Europebike, culture on the road“. Ielpo, appassionato della bicicletta, seguito da un team di tre persone, avrà affrontato, alla fine, un totale di 25 tappe.

Non è nuovo ad imprese del genere, ha già realizzato un progetto simile attraversando l’Italia in bici: in questa occasione, per celebrare Matera ‘Capitale della Cultura 2019’ ha già toccato, dopo l’Olanda, il Belgio (Anversa, Bruxelles, Marche en Fammenne), il Lussemburgo, la Francia (Saint Avold, Strasburgo), la Germania (Braunlingen), la Svizzera (Mollis, Bivio, Novate Mezzola, Ghisallo) e l’Italia.

Raggiunta la Marina, Ielpo, per una foto ricordo, è stato sul Pontile.