Tennistavolo Vasto, colpo Giulia Ciferni per la squadra femminile di Serie B

Un acquisto importante per l’Asd Tennistavolo Vasto, in vista dell’imminente campionato di Serie B femminile.

Il sodalizio del presidente Stefano Comparelli, che per il secondo anno consecutivo affronterà la serie cadetta nazionale, ingaggia Giulia Ciferni, giocatrice di Silvi, campionessa italiana 2016 di doppio di terza categoria e numero 70 del ranking nazionale, proveniente dal Frassati, club nel quale ha disputato per 2 stagioni il torneo di A2.

Abruzzese doc, insieme a Margherita Cerritelli e Marzia Comparelli va a completare il terzetto tutto regionale che affronterà 5 concentramenti all’interno dei quali si affronteranno 6 formazioni: Ennio Cristofaro Casamassima, Tennistavolo Casper Reggio Calabria, L’Azzurro Molfetta, Eureka Roma ed Eos Princesses Roma oltre alla compagine vastese dell’Afor.

Dopo tanti anni il tennistavolo vastese torna ad affrontare un campionato nazionale di B con una squadra composta da sole giocatrici provenienti dal vivaio abruzzese; due dalla “cantera” cittadina e, appunto, la Ciferni, tutte e tre allenate da sempre dal tecnico Paolo Caserta, anche lui abruzzese, ex giocatore dal glorioso passato e grande scopritore di talenti che in pochi anni, insieme al tecnico regionale Marco Prosperini, ha portato il pongismo giovanile abruzzese a vette mai raggiunte prima se non per casi isolati ed episodici, frutto di un lavoro di insieme e programmato nel tempo.

“L’eccezionalità di questo contesto è data dal fatto che, con qualche anno di lavoro, si sia riusciti a portare a disputare il Campionato nazionale di serie ‘B’ una formazione di ragazze giovanissime che vanno dai 15 ai 18 anni, tutte provenienti dal vivaio abruzzese”, sottolinea con orgoglio Stefano Comparelli, anche nella veste di presidente regionale della Fitet-Federazione Italiana Tennistavolo. “Un lavoro programmato nel tempo – aggiunge – ha permesso in poco più di 5 anni di arrivare a schierare questa formazione che è innanzitutto un gruppo di amiche ed è inutile nasconderlo, ha come obiettivo primario i play off per poi giocarsi l’accesso nella massima serie nazionale. Far ritornare Giulia in Abruzzo non nego abbia rappresentato in questi anni un mio personale obiettivo e se si crea un ambito locale ma competitivo è normale che un/a player possa avere il desiderio di tornare a misurarsi nella sua terra conservando le sue ambizioni di crescita in ambito nazionale”.

Il primo appuntamento della stagione è fissato per il prossimo 6 ottobre a Casamassima dove l’Afor Tennistavolo Vasto affronterà la prima e la seconda giornata di un campionato ricco di incognite ma proprio per questo esaltante ed avvincente.

Per tutti gli appassionati ed i curiosi di questo sport il Concentramento che si terrà a Vasto è previsto il 10 novembre presso il palazzetto dello sport del centro San Gabriele.