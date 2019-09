Prima squadra e settore giovanile, attività a pieno regime per la San Gabriele Pallavolo Vasto

In pieno corso le attività della San Gabriele Pallavolo Vasto, sia a livello di prima squadra femminile (che affronterà il campionato di C) che di settore giovanile.

Va ancora completato, con l’aggiunta di qualche altro elemento, il roster della rosa a disposizione del neo coach Mattia De Angelis ed ora all’orizzonte, dopo i primi giorni di preparazione, ci sono alcune amichevoli da disputare in vista dell’esordio stagionale.

Per le più giovani, lo staff tecnico, coordinato da Cristina Fiore e Valentino Speranza, è all’opera in palestra per cominciare a prepararsi in vista dei vari tornei di categoria e per quello di Seconda Divisione.

In palestra anche Rita Ciminieri, assieme al suo staff per seguire i più piccoli con un’offerta che spazia dai progetti S3 della Fipav alle proposte ludico-sportive dell’Anderlini Network con feste a tema e la pallavolo sempre al centro dell’attenzione.