Iannone, niente qualifiche a Misano per i traumi alla spalla

Non ce l’ha fatta neanche a scendere in pista per la prima parte delle qualifiche. Una caduta nelle FP1 di venerdì gli ha provocato due traumi contusivi alla spalla sinistra, costringendolo ad aggrapparsi a una flebile speranza di partecipare al GP di San Marino di domani. È un brutto colpo quello subìto da Andrea Iannone sulla pista di casa di Misano.

“La spalla mi fa molto male”, aveva detto il vastese dopo la caduta, “anche perché ho già avuto molti problemi in passato, specie tra il 2015 e il 2016. La caduta non ci voleva, oltretutto proprio sulla spalla”. Le sensazioni negative di ieri sono state confermate a 24 ore di distanza dal dottor Zasa del centro medico: “Andrea ha subìto due traumi contusivi alla spalla sinistra. E' in grossa difficoltà, questa pista sollecita moltissimo la spalla già sofferente. La vedo dura per lui”. E così il n.29 non ha potuto prendere parte alle Q1.

A prescindere dai problemi fisici, resta comunque allarmante la situazione sportiva di Iannone, che soffre terribilmente il confronto con il compagno di box Aleix Espargarò, sia sul passo sia sul giro secco. L’arrivo del nuovo capo tecnico Pietro Caprara e le conseguenti difficoltà di adattamento si possono considerare soltanto un piccolo alibi: come denunciato dallo stesso pilota dell’Aprilia, i problemi principali di Iannone risiedono nella minore aderenza con l’asfalto e nell’incapacità di accelerare e frenare come nei test estivi. Ma ogni discorso in merito rimane sospeso: l’auspicio, per ora, è quello di vedere almeno “il Maniaco” in pista domani, per il resto si vedrà.