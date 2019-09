Passione sportiva e devozione al ciclopellegrinaggio Vasto-San Giovanni Rotondo

Un folto gruppo del Ciclo Club Vasto ha percorso gli oltre 110 chilometri che separano Vasto e San Giovanni Rotondo riproponendo il tradizionale ciclopellegrinaggio verso la località pugliese tanto cara a San Pio da Pietrelcina.

Pedalate in compagnia, momenti di condivisione, convivialità e la visita dei luoghi-simbolo della missione del Frate delle Stimmate hanno caratterizzato la giornata.

Una conferma della passione sportiva, dell'amicizia ed anche della devozione da parte del gruppo vastese, per la soddisfazione del presidente del sodalizio Antonio Spadaccini, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti ed il direttivo per l'organizzazione e la buona riuscita di questo appuntamento. Ribadita, pure in questa occasione, la collaborazione con l'Avis di Vasto nel segno della promozione della cultura della donazione del sangue e della solidarietà.