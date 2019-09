Vittorio Esposito approda alla Vastese: "Contento di essere qui"

E’ un nuovo giocatore della Vastese Vittorio Esposito.

L’attaccante molisano, classe 1988, nella sala stampa dello Stadio Aragona, al fianco del presidente Franco Bolami e del co-presidente Pietro Scafetta, si è espresso così sul suo approdo in biancorosso: “Sono molto contento di essere qui, era quello che volevo. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei nuovi compagni”.

Esposito sarà domani sul rettangolo verde dell’Aragona per la ripresa degli allenamenti del gruppo in vista del prossimo turno di campionato, il terzo, che vedrà la squadra di mister Marco Amelia sfidare tra le mura amiche l’Atletico Fiuggi.

Arriva a Vasto con un curriculum che evidenzia un numero di 30 presenze in C (Sambenedettese) e più di 120 in D (Campobasso, Giulianova, Agnonese, Matelica, Cerignola e Taranto). In totale, nella sua carriera, 301 presenze e 177 reti realizzate.