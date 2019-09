Esame Giulianova per la Vastese

Seconda giornata di campionato, in Serie D girone F, e secondo derby per la Vastese: dopo il Chieti, domenica scorsa all'Aragona (sfida terminata 2-2) sarà il Real Giulianova l'avversario odierno dei biancorossi.

“A Giulianova troveremo un ambiente particolare – ha detto mister Marco Amelia nella conferenza alla vigilia del match – uno stadio che ci metterà alla prova, sarà un banco di prova importante. Andremo lì con l’obiettivo di giocare un bel calcio e sfruttare al meglio le nostre occasioni, servirà essere cinici per uscire da lì con un buon risultato”.

Al 'Fadini' Amelia dovrà fare a meno di Filippo Bardini, squalificato, e vanno valutate le condizioni di Cristian Stivaletta, non al meglio.

Intanto, in settimana, hanno salutato il gruppo due elementi, l'attaccante Samuele Mastromattei ed il difensore Christian Iarocci, accasatosi al Sambuceto (Eccellenza).

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - Atletico Terme Fiuggi-Tolentino, Cattolica San Marino-Porto Sant'Elpidio, Chieti-Pineto, Campobasso-San Nicolo Notaresco, Montegiorgio-Matelica, Real Giulianova-Vastese, Recanatese-Olimpia Agnonese, Sangiustese-Avezzano, Vastogirardi-Jesina