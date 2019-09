In Comune l'omaggio alla Bacigalupo Vasto Marina

Omaggio in Comune, nella sala consiliare 'Giuseppe Vennitti', alla Bacigalupo Vasto Marina, per il salto di categoria in Eccellenza abruzzese concretizzato alla fine della scorsa stagione e per aver ottenuto il primo posto nella Coppa Disciplina dell'annata sportiva 2019/2020 della Promozione regionale tra le 32 squadre partecipanti.

Il sindaco Francesco Menna e l'assessore allo Sport Carlo della Penna hanno consegnato il riconoscimento a nome dell'amministrazione comunale alla presidentessa Angela Di Benedetto ed al presidente onorario Pino Travaglini, presenti, tra i banchi dell'aula, giocatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori del sodalizio.

La Bacigalupo Vasto Marina debutterà domenica 8 settembre nel campionato di Eccellenza 2019/2020, nella sfida casalinga con l'Alba Adriatica (ore 15) che verrà giocata sul rettangolo verde dello Stadio Aragona.