Bronzo agli Europei: brilla la giovane vastese Lisa Fiore

Lisa Fiore protagonista al Campionato Europeo Juniores Wako di kick boxing, di scena a Gyor, in Ungheria.

L’atleta vastese della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma ha conquistato la medaglia di bronzo alla competizione continentale, confermando potenzialità e talento già espressi in altri eventi sportivi di spessore. In terra ungherese, oltre a Fiore, c’era un altro giovane portacolori vastese del team, Mattia Spalletta, classificatosi quarto. Per Lisa Fiore il terzo gradino del podio è arrivato nella specialità kick light -50 Kg, Spalletta ha invece gareggiato nella kick light -89 Kg.

“Va benissimo così”, commenta il maestro De Palma, soddisfatto delle conferme di Lisa Fiore e dei progressi di Mattia Spalletta, al debutto in una competizione europea. “Non posso che essere orgoglioso di entrambi – aggiunge – e per tutto ciò che hanno fatto e per come hanno saputo gestire l’emozione nel rappresentare il tricolore. Siamo consapevoli – conclude – che potevamo vincere e andare avanti, ma è andata così, l’importante è che entrambi i nostri atleti, fino alla fine, ci abbiano creduto senza mollare mai, riportando a casa un bronzo ed una esperienza meravigliosa ed indimenticabile”.

Al campionato europeo sono stati protagonisti quasi 2.000 atleti, in rappresentanza di 37 nazioni.

Fiore e Spalletta hanno fatto parte della selezione azzurra della Federazione Italiana Kick Boxing (FIKBMS), arrivati a questo prestigioso appuntamento determinati e preparati, sia fisicamente che moralmente.