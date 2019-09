Gioia... Enjoy Vasto: la squadra maschile ammessa in Serie D

“Siamo felici, orgogliosi ed entusiasti di ricominciare questo nuovo anno perché ci hanno comunicato che la nostra squadra maschile parteciperà al campionato interregionale Abruzzo-Molise di Serie D”.

E' il presidente Michele Gallucci a dare la buona notizia: c'è il salto di categoria per i ragazzi dell’Enjoy Volley Vasto.

Nella parte finale della scorsa stagione il team di mister Luigi Del Casale, a Pescara, era stato sconfitto nella finalissima dei play off di Prima Divisione dalla più quotata ed esperta formazione del Cus L’Aquila. Il sogno dei ragazzi vastesi, della più giovane formazione del campionato, dopo una magnifica cavalcata che li aveva visti vittoriosi anche contro le forti avversarie di Cellino Attanasio e Montesilvano, si era concluso tra gli applausi e i complimenti degli addetti ai lavori, ma con un secondo posto che lasciava tanto amaro in bocca! Evidentemente, però, il destino ha voluto riconoscere ai giovani vastesi i loro meriti: il Cus L’Aquila, squadra di categoria superiore, parteciperà al torneo di Serie C ed il posto libero lasciato in D sarà proprio dell’Enjoy.

E in occasione dell’annuncio del presidente Gallucci è stato presentato anche il primo colpo di mercato: Luca Bozzella, giocatore vastese che ha militato in C con Agnone e Bts San Salvo, sarà a disposizione di coach Luigi Del Casale: “Luca – sottolinea l’allenatore – metterà la sua esperienza a disposizione di un gruppo giovane che vuole continuare a crescere”.

Altra novità l’inserimento nei quadri tecnici di mister Francesco Di Fabio, che prenderà il posto di Dario Da Roit alla guida dell’Under 16 maschile. “Ringraziamo ancora Dario per l’ottimo lavoro svolto come allenatore – si legge in una nota del club – e lo salutiamo augurandogli le stesse fortune e le stesse soddisfazioni a Pineto. Sottolineando che comunque Dario rimarrà legato all’Enjoy per la realizzazione dinuovi progetti sportivi e sociali”.

Intanto, sono ripresi gli allenamenti della formazione femminile che si appresta ad affrontare il campionato di Seconda Divisione. Le ragazze, guidare da mister Carlo Menna, hanno affrontato la prima seduta di preparazione atletica in spiaggia.