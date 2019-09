Coppa ok per la Bacigalupo Vasto Marina, eliminato il Sambuceto

Avanti in Coppa Italia la Bacigalupo Vasto Marina.

Dopo il pari nella gara di andata, decisivo il 2-1 a favore della squadra di mister Roberto Cesario ottenuto in rimonta nella sfida contro il Sambuceto disputata sul sintentico del 'Tomeo' di San Salvo.

A realizzare i gol che valgono la qualificazione, per la BVM, sono stati Irace e Galiè, quest'ultimo festeggiatissimo considerando la buona ripresa dopo il grave infortunio patito la scorsa stagione. Nella squadra di Cesario che ha con orgoglio mostrato i trofei della passata stagione (promozione in Eccellenza e conquista della Coppa Disciplina) esordio per Fabio Mangiacasale, ingaggio 'top' del club ufficializzato l'altro giorno.

Domenica prossima prima di campionato in Eccellenza abruzzese, in casa contro l'Alba Adriatica, per Benedetti e compagni.

Foto dalla pagina Facebook Asd Bacigalupo Vasto Marina