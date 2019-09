Claudia Scampoli trionfa in Coppa Italia di beach volley con Alice Gradini

Claudia Scampoli trionfa nelle finali di Coppa Italia di beach volley insieme ad Alice Gradini. Nella finalissima di Catania, la beacher vastese e la sua compagna di squadra del Club Italia hanno battuto Michela Lantignotti e Francesca Michieletto del Beach Project con il punteggio di 2-0 (22-20 e 21-17 i parziali). Una vittoria che porta anche la firma indelebile degli allenatori vastesi Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, responsabili del Club Italia.

Il 2019 si sta rivelando finora un anno straordinario per la Scampoli, che ha conquistato tre medaglie in dieci giorni. Il 23 agosto, la vastese si era confermata campionessa italiana Under 21 con Chiara They, sfidata invece nella competizione appena conclusa. Due giorni dopo, invece, aveva conquistato il secondo posto nella finale scudetto del Campionato italiano, sempre in coppia con la Gradini.