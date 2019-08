Vastese-Chieti all'Aragona, informazioni per i biglietti

Si giocherà alle 15 di domenica 1 settembre la sfida Vastese-Chieti all’Aragona, valida per la prima giornata di andata delCampionato di Serie D girone F 2019/2020.

Questi i prezzi dei biglietti per l’ingresso allo stadio:

Curva d’Avalos 8 euro

Distinti 10 euro

Tribune laterali 12 euro

Tribuna centrale De Mutiis-Marramiero 20 euro

Novità per questa stagione i biglietti dal costo ridotto (5 euro) validi solo per la Curva d’Avalos per i ragazzi sino a 18 anni e per la donne. Entrano gratis i ragazzi fino a 14 anni.

Per quanto concerne gli abbonamenti sarà a disposizione per le sottoscrizioni anche oggi dalle 18 alle 20 e domani mattina dalle 11 alle 12,30 la sala stampa dell’Aragona (con possibilità di acquistare anche i biglietti in prevendita per la partita).

Come noto, per disposizioni della Prefettura di Chieti (clicca qui) resterà chiuso il settore ospiti.