Vastese-Chieti, disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti

Disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti in vista della gara Vastese-Chieti, prima di campionato della Serie D girone F 2019/2020 in programma domenica 1 settembre alle ore 15 allo Stadio Aragona.

Impossibilitati ad essere presenti all’Aragona saranno i residenti di Chieti ed altri centri vicini, nello specifico San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Villamagna, Bucchianico, Miglianico, Cepagatti e Manoppello.

Questo alla luce della determinazione della Prefettura di Chieti, sulla base dei “profili di rischio” della partita messi in evidenza dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. In particolare il prefetto evidenzia “l’elevato rischio connesso alla rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in azione violente e attualizzata dai proclami della tifoseria teatina, intenzionata a scontrarsi”.

Per i tifosi di casa sarà necessario esibire un documento di identità che attesti il comune di residenza per l’ingresso allo stadio.