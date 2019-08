Colpo della Bacigalupo Vasto Marina: preso Fabio Mangiacasale

Colpo della Bacigalupo Vasto Marina.

La società ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Fabio Mangiacasale.

Attaccante esterno calabrese classe 1987, trapiantato a Vasto dove si è sposato, vanta un gettone di presenza in B ed oltre 200 in C. Un'esperienza nella Vasto calcistica l'ha vissuta 10 anni fa, con la Pro Vasto in Serie C. La stagione scorsa in D, dopo la prima parte al Real Giulianova, tra l'altro segnando il gol decisivo nella sfida dell'Aragona contro la Vastese, l'ha affrontata a Gravina.

Un giocatore di grande qualità ed esperienza a disposizione di mister Roberto Cesario in vista del campionato di Eccellenza abruzzese 2019/2020.