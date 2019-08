Judo a Vasto e San Salvo, ripartono le attività

Ripartono le attività sportive di judo – per bambini, ragazzi e adulti - a cura dell’insegnante tecnico Aniello Vastola, cintura nera II Dan.

A Vasto appuntamenti il lunedì ed il giovedì al centro sportivo San Gabriele di via Silvio Pellico ed il mercoledì presso gli impianti sportivi comunali del complesso dei Salesiani. Martedì e venerdì la ‘casa‘ della pratica della disciplina sarà invece a San Salvo, alla palestra della Sparta Group Academy di località Piana Sant'Angelo confermando la partnership avviata la scorsa stagione.

Rinnovato impegno ed entusiasmo, da parte del maestro Vastola che chiama all’appello i tanti ragazzi che nel corso degli anni sono cresciuti e maturati anche grazie ai valori di questo nobile sport, pronto ad accoglierne di nuovi, a cominciare dalle età più piccole e, in vista della riapertura delle scuole, anche con il coinvolgimento di diverse direzioni scolastiche.

Nell'ambito della promozione del judo rimarrà viva e foriera di ulteriori incontri ed “abbracci” anche la collaborazione, pluriennale ormai, con il maestro Gianni Maddaloni, cintura nera VII Dan ed autentica icona del judo nazionale ed internazionale, papà e guida del campione olimpico Pino Maddaloni, indimenticabile medaglia d’oro a Sidney 2000, e fautore di una realtà sportiva e luogo di formazione ed educazione consolidato, con la sua palestra a Scampia.

Le regole e le peculiarità del judo, naturalmente, saranno al centro dell’attenzione, ribadendo i concetti di una disciplina che si fonda prima di tutto sul rispetto per l’avversario, favorendo la socializzazione, migliorando l’equilibrio mentale e fisico, l’elasticità, laresistenza e la forza, tendendo ad uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle capacità motorie. “Uno sport per tutti, dai più piccoli e, perché no, fino a 100 anni!”, ama ripetere Vastola.

Informazioni ulteriori potranno essere richieste al numero telefonico 339-5873187.