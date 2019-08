Un nuovo allenatore per la San Gabriele Pallavolo Vasto, al timone Mattia De Angelis

Novità di fine estate per la San Gabriele Pallavolo Vasto: al timone non ci sarà Mario Arrizza, ma Mattia De Angelis, il nuovo allenatore del club femminile di Serie C.

Il rapporto con Arrizza è stato sciolto consensualmente ed il nuovo tecnico è già operativo. Curriculum di tutto rispetto, dopo diversi anni di gavetta in C, D e come selezionatore della rappresentativa Fipav giovanile abruzzese, nel 2015 con le pescaresi della Dannunziana approda in serie B1 per poi proseguire come secondo con l’Altino per ben 3 stagioni, pronto per nuove sfide in serie C con un squadra composta in gran parte da giovani locali e qualche gradito ritorno per dare un tocco d’esperienza.

“Obiettivo prefissato dalla neonata dirigenza – si legge in una nota – è quello di valorizzare le giovani atlete del territorio, grazie alle conoscenze sviluppate dal tecnico nelle serie maggiori per valorizzare i nostri settori giovanili”.

Continua, poi, il connubio della Pallavolo San Gabriele con il “Nuovo Polo San Gabriele”, stipulato l’accordo con la nuova proprietà. Il presidente Michele Ciaffi: “Dopo qualche tentennamento dovuto all’aumento dei costi, ci siamo convinti a sposare questo nuovo progetto che, come ci ha illustrato Antonio Ruotolo, referente delle società acquisitrici del centro, Cooperativa Matrix e la scuola di formazione AnBeCa, nel breve tempo porterà il Nuovo Polo San Gabriele ad essere un vero è proprio centro di aggregazione per le famiglie, caratterizzato da un offerta sempre maggiore di attività non solo sportive ma anche ludico-ricreative, con la ristrutturazione e l’ottimizzazione di tutti gli spazi esistenti, il rinnovo e ampliamento della palestra fitness, la creazione di un ampio spazio legato al gioco e divertimento per le famiglie, oltre che luoghi dedicati alla formazione e preparazione al mondo del lavoro dei giovani. queste sono solo alcune delle proposte in cantiere nel nuovo polo San Gabriele. Nelle idee della nuova proprietà si riscontrano gli stessi valori che hanno contraddistinto le attività dei fratelli di San Gabriele negli anni e lasciati in eredità alla città di Vasto”.

Partiranno il 2 settembre presso il “nuovo polo San Gabriele” le iscrizioni alle attività sportive dedicate alla pallavolo per l’anno in corso per proseguire tutti i giorni feriali dalle ore 17.

Info: Cristina 340-7277487 e Rita 333-3054629.