Nuova Vastese verso il debutto in campionato: "Convincere è il primo obiettivo"

Ai nastri di partenza la nuova Vastese di Marco Amelia.

Ieri, ai Giardini di Palazzo d’Avalos, l'incontro di presentazione aperto al pubblico a pochi giorni di distanza dal debutto in campionato previsto domenica 1 settembre all'Aragona nel derby con il Chieti.

Introdotti da Michele Cappa dell’agenzia di comunicazione e marketing Cquadro, i primi interventi di saluto sono stati del sindaco Francesco Menna, dell’assessore allo Sport Carlo Della Penna e dell’assessore all’Impiantistica sportiva Gino Marcello. Tutti, nel formulare l’in bocca al lupo di rito alla squadra, hanno evidenziato l’importanza e la presa del club nella comunità locale, sottolineando i meriti di una compagine societaria che vuole ancora di più crescere e confermarsi.

A seguire 'luci' puntate sui protagonisti in biancorosso, da quelli – tra virgolette – ‘dietro le quinte‘, fondamentali nella variegata gestione dell’attività della società, ai giocatori, allo staff tecnico ed alla compagine dirigenziale. Riflettori accesi anche sulle nuove maglie della Vastese, realizzate dalla sede vastese della Macron dei fratelli Guerra.

Tra i giocatori ha parlato Cristian Stivaletta, il capitano, alla terza stagione in biancorosso e atteso ad un’annata importante: ”Un passo alla volta, con convinzione e tanta voglia di far bene. Il gruppo è giovane, ma di qualità e motivato. Vogliamo toglierci belle soddisfazioni”. Molto atteso l’intervento di mister Marco Amelia. Il tecnico romano ha ribadito la sua ‘passione’ per una città che subito l’ha conquistato, per il suo ambiente, per lo stadio Aragona, per il clima calcistico che vi si respira. “C’è voglia di far bene, di crescere e tutti insieme dobbiamo fare del nostro meglio per onorare la maglia e la storia di questo club e della città”. Il pensiero è alla prima di campionato, al derby con il Chieti. “Lo abbiamo già affrontato e abbiamo vinto, sarà una partita diversa, vogliamo vincere, ma soprattutto convincere”, ha detto Amelia. L’invito, poi, al pubblico: “Stateci vicino, il calore dei tifosi e degli sportivi è fondamentale per noi”.

Sul palchetto dei Giardini dell’antica residenza marchesale, poi, ecco il presidente Franco Bolami, assieme ad altri dirigenti e collaboratori. “Siamo al quinto anno di esperienza, oggi è assente per impegni di lavoro il co-presidente Pietro Scafetta, ma è idealmente qui con noi a ribadire la nostra passione ed il nostro impegno. Stiamo costruendo qualcosa di importante e duraturo. Tassello dopo tassello, con il lavoro con il settore giovanile e per avere a disposizione sempre più strutture. Grazie al Comune per la collaborazione, agli sponsor e ai tifosi. Camminiamo insieme per ambiziosi traguardi!”.

Infine, la parola di un giovane rappresentante della tifoseria organizzata, riunita da quest’anno sotto l'”insegna” Curva Sud Vasto: “La maglia che indossate – ha detto rivolto ai giocatori – è il nostro sogno da bambini. Amatela e onoratela!”.