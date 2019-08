'Luci' sulla nuova Vastese, la presentazione della squadra ai Giardini d'Avalos

Countdown ormai scattato per l’inizio della Serie D 2019/2020 e oggi, mercoledì 28 agosto, dalle ore 19 presso i Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos, ci sarà l’incontro ufficiale di presentazione per la Vastese pronta al debutto in campionato nella sfida casalinga con il Chieti di domenica 1° settembre all’Aragona.

Al cospetto del pubblico ci saranno, tra gli altri, assieme al sindaco Francesco Menna e all’assessore allo Sport Carlo Della Penna, il presidente Franco Bolami, il co-presidente Pietro Scafetta, i dirigenti della compagine societaria, il direttore generale Giuseppe De Palo, l’allenatore Marco Amelia ed il suo staff tecnico ed i giocatori ed i collaboratori del gruppo biancorosso.

Per l’occasione verranno presentate le nuove maglie della squadra e sarà anche possibile sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione ormai in rampa di lancio.