Una gran bella... Ciurma: ancora soddisfazioni per il team vastese

Sempre in alto il nome di Vasto con il team de La Ciurma.

Ultime soddisfazioni per il gruppo alla sempre avvincente Regata dei Gonfaloni, di scena ieri a Pescara.

I brillanti risultati: secondo posto per la squadra maschile e terzo posto per quella femminile.

La regata è andata in scena nelle acque del molo sud del porto canale pescarese, con l’organizzazione dell’appuntamento curata dal Comune di Pescara e dal Flag Costa di Pescara, in collaborazione con l’associazione “Il Maestrale“. L’evento, dedicato alla memoria di Giovanni Verzulli, figura storica e tra le più conosciute della marineria pescarese scomparso tre anni fa, ha coinvolto in questa edizione 2019, la 25^, numerosi regatanti di diverse città marinare.

Per La Ciurma maschile posizionamento alle spalle di Molfetta che si è aggiudicata anche la gara femminile nella quale – dietro Termoli seconda – si sono classificate terze le ragazze de La Ciurma Rosa.

Il gruppo maschile: Filippo Ciccotosto (timoniere), Vincenzo Cupaiolo, Marco Galante, Vincenzo Pelliccia, Alessandro Artese, Francesco Marzocchetti, Cristiano Marzocchetti, Loris Stivaletta, Michele Di Pardo, Mattia Folchino, Antonio Santarelli e Michele Bozzelli.

Il gruppo femminile: Federica Mottini, Sonia Scafetta, Daniela Di Dio, Doriana Cavoto, Cinzia Serafini, Teresa Iodice, Paola Cherchi, Brunella Fratini, Gabriella D’Angelo, Vittoria Reale, Fabrizia Della Penna. Timoniere: Filippo Ciccotosto.

Per La Ciurma questa è stata un’altra stagione sportiva di belle soddisfazioni: di rilievo il primo posto ex aequo, assieme a Giovinazzo, conquistato dal team maschile nel Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio di voga.