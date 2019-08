Claudia Scampoli medaglia d'argento agli Assoluti tricolori di beach volley

Brilla sempre più la stella di Claudia Scampoli nel panorama nazionale del beach volley.

Dopo la conferma del titolo tricolore Under 21 in coppia con Chiara They, un altro luccicante risultato per la giovane atleta vastese classe 2000 che conquista la medaglia d'argento agli Assoluti italiani della pallavolo in spiaggia in occasione delle finali di Caorle.

Claudia Scampoli, stavolta assieme ad Alice Gradini, termina al secondo posto, alle spalle del duo Giulia Toti-Jessica Allegretti. La finalissima è terminata sul punteggio di 2-0 (21-13 e 21-17 i parziali). Sconfitta a parte, un ennesimo riscontro di tutto rispetto e valore per Claudia Scampoli, sempre guidata dai responsabili vastesi del Club Italia, Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio.