La Vastese eliminata ai rigori: in Coppa Italia passa il Pineto

La Vastese cicca la prima trasferta stagionale ed è fuori dalla Coppa Italia Dilettanti. Niente bis per i biancorossi di Amelia, reduci dalla preziosa vittoria casalinga contro il Chieti che aveva garantito il passaggio al Primo turno. Al “Pavone-Mariani” passano i padroni di casa del Pineto, che hanno ragione degli avversari soltanto ai calci di rigore, dove hanno pesato gli errori di Perocchi e Stivaletta. Uno stadio che continua a rimanere stregato per i biancorossi, usciti sempre sconfitti dalle mura pinetesi nelle ultime cinque apparizioni ufficiali.

La partita - Match decisamente più sentito rispetto all'ultimo incontro disputato con i teramani, vittoriosi all'Aragona 1-0 nel triangolare in cui ha partecipato anche il Pescara. La porta vastese trema fortissima nel giro di due minuti, precisamente tra l’11esimo e il 13esimo. Lo spauracchio è Alessandro, punta di diamante dell’attacco biancazzurro, che prima trova la grande opposizione in angolo di Bardini e poi la traversa piena con un tiro in area di rigore. I biancorossi replicano con l’altro Bardini schierato in campo da Amelia, il centrocampista Filippo, con il suo tiro deviato in corner dalla retroguardia di casa. La Vastese è vivace: l’ultima chance del primo tempo porta la firma di Alonzi, che dopo un bello scambio con Bardini conclude e trova la deviazione di poco a lato di un difensore biancazzurro.

Nella ripresa, gli ospiti si rendono pericolosi al 18’, quando Marianelli avanza sulla destra e serve un pallone teso ad Alonzi, che però non ci arriva per una probabile spinta di un avversario. A nulla valgono le proteste dell’attaccante, perché l’arbitro lascia proseguire. Sei minuti dopo il Pineto si ripresenta in area avversaria con Sarritzu, sul quale Bardini è superbo a intervenire in uscita.

La Vastese risponde con Perocchi che impegna Shiba (subentrato nel frattempo a Remo Amadio). Al 41’ il Pineto si divora un’occasione colossale: Bardini salva su Della Quercia, sulla ribattuta c’è Ciarcelluti che, appostato quasi sulla linea di porta, riesce clamorosamente a sparare alto. Al 45’ Perocchi conclude a botta sicura, ma l’esultanza del terzino biancorosso gli rimane in gola perché Pepe sventa tutto sulla linea di porta.

È l’ultimo brivido dei tempi regolamentari, la contesa si risolve ai rigori, dove il Pineto vince 4-2 grazie agli errori decisivi di Perocchi e Stivaletta. È forte la delusione in casa aragonese. Ora i biancorossi dovranno dedicare anima e corpo al campionato, dove, stando a quanto visto finora nelle prime due uscite stagionali, potranno ben dire la loro.

Sequenza dei rigori:

Pineto

Bianciardi: parato

Amadio S.: gol

Pippi: gol

Sarritzu: gol

Pepe: gol

Vastese

Perocchi: palo

Ansini: gol

Stivaletta: fuori

Pollace: gol

Pineto-Vastese 0-0 (4-2 d.c.r.)

Formazioni iniziali

Pineto: Amadio R., Amadio S., Pepe, Sarritzu, Pippi, Alessandro, Marini, Orlando, Perini, Massa, Pierpaoli. A disposizione: Shiba, Bianco, Della Quercia, Bianciardi, Nazari, Ciarcelluti, Camplone, Marianeschi, Di Giovacchino. Allenatore: Epifani.

Vastese: Bardini L., Perocchi, Pompei, Esposito, Giorgi, Mastromattei, Marianelli, Alonzi, Cacciotti, Ravanelli, Bardini F. A disposizione: Di Rienzo, Pollace, Stivaletta, Dos Santos, Ansini, Cavuoti, Loggello, Cardinale, Colitto. Allenatore: Amelia.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila (Carella di L’Aquila, Siracusano di Sulmona).