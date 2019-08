Vasto Basket, lunedì il raduno con coach Ambrico e i suoi ragazzi

Il 26 agosto alle ore 19 ci sarà il raduno ufficiale della Generazione Vincente Vasto Basket formato Gold.

Primo appuntamento ufficiale per coach Gianpaolo Ambrico che coadiuvato dall'assistente Matteo Gioia e dal preparatore atletico Vincenzo Dipierro incontrerà per la prima volta i suoi ragazzi. Oltre ai senior saranno presenti le giovani leve del settore giovanile, linfa vitale per il movimento cestistico biancorosso.

Reso noto, inoltre, il precampionato che accompagnerà il percorso di preparazione dei biancorossi al campionato di serie C Gold. La società ringrazia per la collaborazione le società interessate.