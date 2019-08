MotoGP, Andrea Iannone partirà 17esimo a Silverstone

Non ha giovato, almeno in termini di risultati, il ritono in terra natia nei giorni di ferragosto. Andrea Iannone scatterà dalla 17esima casella nel Gran Premio di Silverstone in programma domani pomeriggio. La pole, neanche a dirlo, è di Marc Marquez. Fa notizia la seconda posizione di Valentino Rossi. Terzo il pilota di casa Jack Miller, settimo Andrea Dovizioso.

Le qualifiche confinano ancora una volta il vastese nelle retrovie. Meglio di lui il compagno di box Espargarò, che sfiora la top ten chiudendo 11esimo. Nelle prove libere Iannone aveva mostrato qualche segnale positivo soltanto nelle FP1, concluse al 13esimo posto: nelle restanti sessioni, invece, "il Maniaco" non era andato oltre la 17esima posizione finale.

Un piazzamento che stride fortemente con le sensazioni provate dal vastese. Come ha affermato in una recente intervista a Repubblica, Iannone sente che “in pista non sono mai stato così forte, dal punto di vista tecnico e fisico. Ho ancora 4-5 stagioni davanti a me: se mi daranno una moto competitiva, posso tornare a essere uno dei più forti”. E rivela di guardare con ottimismo al futuro con la sua RS-GP: “Nonostante la moto non sia stata sviluppata per le mie caratteristiche, non serve piangersi addosso. Ho recuperato il gap dal mio compagno di squadra: lavoro duro e resto positivo”.