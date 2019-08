Tricolore Under 21 di beach volley, titolo 'bis' per Claudia Scampoli

Titolo tricolore ‘bis’ per Claudia Scampoli, in coppia con Chiara They nelle finali di Caorle.

E' di nuovo campionessa italiana la giovane atleta vastese, classe 2000, nell’Under 21 di beach volley, con l’atto conclusivo della competizione nazionale tricolore di scena a Caorle.

Vittoria in due set per Scampoli/They nella finalissima disputata contro il duo Sofia Balducci-Nu Calisesi. In campo maschile affermazione per il pescarese Alberto Di Silvestre in coppia con Tobia Marchetto.

Sia Scampoli/They che Di Silvestre/Marchetto fanno parte del Club Italia allenato dai tecnici vastesi Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio.

Per la giovane plurititolata atleta vastese l’esperienza sulla sabbia di Caorle va avanti con la disputa del torneo assoluto, stavolta in coppia con Alice Gradini.

Foto da jbabeachvolley.it