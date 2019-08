Andrea Iuliano e Monica Smerilli, brillanti risultati al German Open Championship di danza

Ottimo risultato per la coppia di maestri di ballo formata da Andrea Iuliano e Monica Smerilli che hanno preso parte ad una delle competizioni piu importanti e prestigiose in campo internazionale, il 33° German Open Championship, di scena a Stoccarda.

Tantissime coppie provenienti da tutto il mondo e diverse le discipline previste, tra cui le danze standard nella quale il duo vastese è stato protagonista ottenendo un eccellente risultato in due categorie, la semifinale in 8^ posizione nella Wdsf professional division master class senior 1 danze standard e la finalissima come unica coppia italiana in 5^ posizione Wdsf professional division master class senior 2.

"É stata per noi - commentano Iuliano e Smerilli - la prima esperienza internazionale, siamo felicissimi di aver partecipato e ballato in mezzo a tante belle coppie raggiungendo una finale e unica coppia italiana, in una bellissima location e con un pubblico caloroso. Un ringraziamento speciale ai nostri insegnanti e a tutti coloro che ci sostengono".