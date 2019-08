Abbonamenti alla Vastese, giorni e orari

"Segui il tuo cuore… biancorosso!": inizia così la comunicazione della Vastese Calcio 1902 in merito alla possibile sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione calcistica 2019/2020.

Ecco i giorni e gli orari: mercoledì e venerdì dalle ore 19 alle 20 e sabato e domenica dalle 11 alle 12,30.

I prezzi degli abbonamenti sono stati così determinati dalla società, validi per un totale di 15 partite su 17 casalinghe, con l’indizione di due ‘Giornate Biancorosse‘, una nel girone di andata ed una nel ritorno: Tribuna centrale De Mutiis-Marramiero: 250 euro; Tribune laterali: 110 euro; Distinti (lati d’Avalos e Tobruk): 90 euro; Curva d’Avalos: 40 euro

Le sottoscrizioni sono possibili presso la sala stampa allo Stadio Aragona (ingresso via San Michele lato Bar-Pasticceria Pierrò) e on line con la piattaforma DIY Ticket al seguente link (clicca qui) con possibilità di acquisto tramite carte di credito o prepagate.

Il campionato di Serie D 2019/2020 inizierà domenica 1* settembre e per i biancorossi di mister Amelia, che domenica 25 agosto alle 18 saranno di scena a Pineto per la Coppa Italia, c'è in calendario il derby casalingo con il Chieti.