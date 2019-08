Vastese-Chieti, derby di Coppa all'Aragona

Si gioca alle ore 18,30: va in scena allo Stadio Aragona la sfida Vastese-Chieti, valida per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D 2019/2020. I biancorossi di mister Marco Amelia, dopo le fasi di preparazione estiva e la serie di amichevoli, debuttano ufficialmente in stagione al cospetto del pubblico amico in una partita sempre particolarmente sentita nell'ambiente.

Dall'altra parte, a seguire il Chieti di mister Alessandro Grandoni nel quale milita l'ex portiere biancorosso Stefano Camerlengo, non dovrebbero esserci tifosi in Curva Tobruk, in protesta per la limitazione a 50 del numero massimo di biglietti a loro disposizione.

Si attende, al contrario, una buona presenza di pubblico, in particolare in Curva d'Avalos.

Capitolo formazione: Amelia dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2 affidandosi a Lorenzo Bardini tra i pali, Pollace, Cacciotti e Cardinale in difesa, Montaperto, Stivaletta, Filippo Bardini e Pompei a centrocampo ed a Mastromattei e Dos Santos in attacco.

La sfida è secca: in caso di parità si va direttamente ai calci di rigore e la squadra che passa il turno affronterà in trasferta il Pineto domenica prossima 25 agosto.

Vastese e Chieti, poi, sempre all'Aragona, si ritroveranno di fronte alla prima di campionato, il 1° settembre.