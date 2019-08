Amichevoli della Vastese con Benevento e Pescara, appuntamenti all'Aragona

Terminato il ritiro di Colledimezzo, ritorno in sede per la Vastese, in procinto di mettere il primo mattoncino della stagione calcistica 2019/2020.

Il gruppo biancorosso si ritroverà martedì 13 agosto all'Aragona in occasione della prima sfida amichevole settimanale che vedrà la squadra di Marco Amelia affrontare il Benevento di Pippo Inzaghi (ore 18). Sul rettangolo verde di via San Michele, tra l'altro, si ritroveranno due dei campioni del mondo degli azzurri di Germania 2006 di Marcello Lippi, Amelia e Inzaghi appunto.

Mercoledì altra amichevole, nel triangolare che vedrà protagonisti Vastese, il Pescara di Luciano Zauri ed il Pineto (dalle ore 19,30).

Venerdì altro match a Cupello, contro la locale compagine di Eccellenza.

Domenica 18, poi, il debutto in gare ufficiali, nella sfida di Coppa Italia, all'Aragona (ore 18,30), tra Vastese e Chieti.