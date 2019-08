MotoGP, Iannone scatterà dalla diciottesima casella in Austria

Il trentesimo compleanno festeggiato ieri era stato, per sua stessa ammissione, “l’unica nota positiva” della giornata. Ma è altamente probabile che possa rimanere l’unica dell’intero weekend . Sulla pista austriaca del Red Bull Ring di Spielberg dove nel 2016 ha trionfato per la prima e unica volta in MotoGP, Andrea Iannone partirà dalla diciottesima posizione.

Il vastese fa meglio di Brno (dove era partito ultimo in griglia) e del compagno di box Aleix Espargarò, che scatterà invece diciannovesimo. “Stiamo riscontrando delle difficoltà, non lo nascondo – aveva ammesso ieri il pilota di Vasto -. Oltre al distacco fatichiamo a mantenere un buon ritmo, essendo al limite dobbiamo forzare molto e questo sulla distanza non paga“. Ma Iannone continua a non abbattersi, anche perché “quella in Aprilia è la più grande sfida della mia vita”. E neanche rimpiange il suo passato: "Nella mia carriera ho fatto tutto abbastanza velocemente, ma non penso di essere finito o di non avere ritorni importanti. Parlo di un ritorno al top, il bilancio di questi 30 anni è comunque positivo”. Per domani si spera che Iannone possa regalarsi almeno un risultato che lo ponga a ridosso della top ten: sarebbe il modo migliore di festeggiare il suo compleanno.