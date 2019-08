Le amichevoli estive della Vastese: Benevento e Pescara di scena all'Aragona

Due amichevoli con squadre di serie B per la Vastese di Marco Amelia.

Martedì 13 agosto, alle ore 18, match con il Benevento di Pippo Inzaghi e, dunque, sul rettangolo verde dell'Aragona si ritroveranno due dei Campioni del Mondo azzurri del 2006 con la nazionale di Marcello Lippi in Germania.

Il giorno successivo, mercoledì 14 dalle 19,30, triangolare, sempre all'Aragona, con il Pescara di mister Luciano Zauri ed il Pineto.

La Vastese prosegue in questi giorni il ritiro al centro Il Soffio di Colledimezzo. Il gruppo vi resterà fino a sabato 10 per poi trasferirsi a Guglionesi per una gara amichevole.

Il debutto ufficiale dei biancorossi nella nuova stagione calcistica 2019/2020 è programmato per domenica 18 agosto, nella sfida secca del turno preliminare di Coppa Italia contro il Chieti.