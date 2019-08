Nuova Vastese, parla mister Amelia: "Dal gruppo risposte importanti"

Spunti interessanti dopo la partita di domenica pomeriggio con la Racing Aprilia, vinta 1-0 dalla Vastese con rete realizzata dal centravanti Ribeiro Dos Santos.

Parla mister Marco Amelia in un'intervista pubblicata sul sito internet del club biancorosso: “Dopo appena 10 giorni di lavoro i ragazzi mi stanno dando risposte importanti sulla capacità di assorbire concetti di calcio che voglio mettano in pratica. La costruzione della squadra è stata fatta molto bene, con valutazioni accurate su calciatori che possono alzare l’asticella e il livello del team.

Saremo sempre vigili sul mercato, se ci sarà la necessità di migliorare, ma al momento la squadra mi piace e sono soddisfatto di ogni elemento che fa parte della rosa.

Una menzione particolare la voglio fare su chi lavora intorno alla squadra, dietro le quinte, Franco, Francesca, Vincenzo, Massimo, Fernando, Piero, Manolo, il mio staff, senza tralasciare il direttore De Palo e i presidenti Bolami e Scafetta insieme a tutti i soci e i dirigenti, stanno facendo un lavoro egregio che mi sta mettendo nelle migliori condizioni per poter lavorare!

Sfrutteremo il ritiro di Colledimezzo, oltre che per il lavoro di campo, per unire il gruppo, per creare le giuste dinamiche di spogliatoio utili nella gestione di un campionato difficile in cui vogliamo essere protagonisti insieme ai nostri tifosi!“