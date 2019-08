La Ciurma è 'super': il team vastese vince il Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio

Gran bella soddisfazione e vere emozioni per il gruppo de La Ciurma Vasto che si aggiudica l'edizione 2019 del Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio di voga con imbarcazioni a dieci remi.

Il team capitanato dal timoniere Filippo Ciccotosto ha conquistato il primo posto ex aequo con la Massimo Cervone Giovinazzo, grazie al risultato acquisito nell'ultima delle prove in calendario della tradizionale e combattuta competizione che si è svolta sotto l'egida del Csi (Centro Sportivo Italiano).

Il secondo posto nella tappa finale di scena ieri proprio a Giovinazzo ha fissato la classifica definitiva, alla luce dei quattro appuntamenti stagionali, due dei quali (quelli di Vasto nelle acque di Punta Penna e Taranto) vinti proprio dai vastesi, confermatisi davvero ad alti livelli.

Un ottimo risultato, a testimonianza pura di passione e di impegno, lo ha centrato anche La Ciurma Rosa e, dunque, un primo bilancio del 2019, in attesa di un ultimo appuntamento in programma con la storica Regata dei Gonfaloni di Pescara, è già assolutamente positivo e confortante per tutta la compagine.