Nuova avventura per Daniela Sabatino: ha firmato con il Sassuolo

Daniela Sabatino è una giocatrice del Sassuolo. La storia professionale della calciatrice della Nazionale originaria di Castelguidone, reduce dall’esaltante esperienza ai Mondiali di calcio femminili conclusasi ai quarti di finale e dalla sofferenza per l’improvvisa scomparsa del padre, si arricchisce così di un nuovo importante capitolo.

L’annuncio ufficiale è stato dato proprio dalla società neroverde, che ha così dato il benvenuto al neoacquisto proveniente dal Milan, ripercorrendone statistiche e trionfi: “Gran colpo in attacco per il Sassuolo Calcio che ha trovato l’accordo con l’attaccante della Nazionale Daniela Sabatino: oltre 300 gol in campionato per lei! Daniela vanta un ricco palmarès infatti ha vinto due campionati di Serie B di cui uno con l ‘Isernia (01/02) e uno con il Monti del Matese (03/04), un campionato di Serie A2 con il Monti del Matese (04/05), due scudetti con il Brescia (13/14-15/16), quattro Coppe Italia di cui una con la Reggiana (09/10) e tre con il Brescia (11/12-14/15-15/16), quattro Supercoppe con il Brescia (2014-2015-2016-2017) e con 25 reti è stata capocannoniere della Serie A nella Stagione 2010/11 insieme a Patrizia Panico. L’attaccante, che nella passata stagione ha indossato la maglia del Milan, colleziona 64 presenze e 27 reti in Nazionale ed è reduce dalla fantastica esperienza dei Mondiali di Francia 2019 in cui le azzurre sono arrivate ai quarti di finale! Benvenuta Daniela!Forza Sasol!”. La Sabatino, classe 1985, si aggregherà così alla squadra allenata da Gianpiero Piovani, che già aveva allenato l’attaccante ai tempi della sua militanza al Brescia.

L’attaccante si era svincolata dal Milan, sua squadra del cuore, dove aveva siglato ben 17 reti in 21 partite. Questo il suo addio ai rossoneri affidato al suo profilo Instagram: "Se da piccola mi avessero detto 'un giorno giocherai nel Milan' non ci avrei mai creduto. Una Società Professionistica, una maglia coi colori del mio cuore.... ma chi poteva crederci?! Eppure anche i sogni, a volte, si avverano. Indossare questa maglia è stata la realizzazione di un sogno che custodivo nel cassetto sin da bambina. Indescrivibile l’emozione, l’onore ed il privilegio che ho provato ogni volta che l’ho indossata e per questo ho cercato di dare sempre tutto : impegno, sacrificio, professionalità, rispetto ed amore. Purtroppo però, non sempre, i sogni durano per sempre... e questo è durato solo un anno. Mi dispiace che il sogno non sia continuato come avrei voluto... Mi dispiace che l’importanza non sia stata la stessa... Mi dispiace che le nostre strade si siano divise ma ci tengo a ringraziare la Società, tutto lo staff, i tifosi e le compagne per avermi dato la possibilità di vivere e provare questa esperienza unica, di grande crescita personale e, come ogni percorso, di avermi lasciato un segno indelebile. In bocca al lupo per la nuova stagione".