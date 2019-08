Campo da beach volley per diversamente abili, il dono del Rotary all'Anffas

La gioia dei ragazzi impegnati nei giochi sulla sabbia è stata la migliore rappresentazione del senso dell’iniziativa realizzata ieri a Vasto Marina, l’inaugurazione di un campo di beach volley a beneficio di diversamente abili, negli spazi del Lido Fernando, sul lungomare Duca degli Abruzzi.

In prima linea, in questo caso, il Rotary Club di Vasto, che ha voluto farsi promotore del dono del campo, messo a disposizione dell’Anffas Onlus Vasto nell’ambito del progetto ‘SportAbilità‘.

“Il Rotary è prima di tutto condivisione e partecipazione, come presupposto per lodevoli azioni di servizio. La partecipazione aiuta a sviluppare il senso di appartenenza e a farsi coinvolgere nelle attività di servizio”, ha ricordato nel suo intervento il presidente del Club di Vasto, l’avvocato Arnaldo Tascione. Orgogliosa e soddisfatta, da parte sua, Paola Mucciconi, responsabile dell’Anffas locale che ha voluto ringraziare il Rotary e quanti si sono adoperati per offrire ai ragazzi importanti e preziose opportunità.

Alla cerimonia di inaugurazione in spiaggia erano presenti, tra gli altri, assieme a diversi rappresentanti del Rotary, i tecnici Dario Da Roit (Enjoy Volley) e Roberta Bellano, un rappresentante della Fondazione BCC della Valle del Trigno, diversi ragazzi ed i volontari coinvolti, autentico ‘motore‘ dell’iniziativa.

Si concretizza con questo passaggio un altro significativo tassello per il progetto “SportAbilità: 4 elementi per l’inclusione”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità e che ha come partner l’Anfass Onlus di Vasto (capofila), la parrocchia di San Paolo di Vasto, la Fondazione BCC Valle del Trigno, gli Istituti Comprensivo “Paolucci” e "Mattei" di Vasto ed i Comuni di Vasto e Pollutri, assieme a diverse realtà sportive cittadine e del territorio, l’impegno delle quali ha consentito di realizzare diversi corsi ed appuntamento a tutto vantaggio dei ragazzi coinvolti.

