Trio vastese portacolori azzurro al World Tour di snow volley in Patagonia

Di scena tra le nevi dell'Argentina, a San Carlos de Bariloche, nella Patagonia nord occidentale, il trio vastese Giorgio Amorosi-Massimo Di Risio-Antonio Sasso, portacolori azzurro del TeamIta.

Fino al 4 agosto spazio alla tappa conclusiva del World Tour 2019 di snow volley, la pallavolo giocata sulla neve.

La preparazione, considerando il clima vastese degli ultimi tempi, non è stata facile, ma la voglia e la determinazione degli atleti vastesi, potendo anche contare sulla presenza di un talento e di un allenatore d’eccezione come il brasiliano Marcus Araujo, ospite del circuito Beach On a Vasto Marina, non mancano.

Un impegno nello snow volley che, iniziato quasi per pura curiosità, sta sempre più assumendo i contorni di una bella realtà, pure di richiamo per altri appassionati.