Trofeo 'Davide Centofanti', sempre grandi emozioni

Sempre emozionante il Trofeo 'Davide Centofanti' organizzato sulla spiaggia di Vasto Marina.

Sfide a beach volley sui campi del Lido 'Zio Fiore' ed un'allegra conviviale finale hanno contraddistinto l'undicesima edizione del torneo, intitolato al giovane universitario di Vasto tra le vittime della Casa dello Studente nel terremoto del 2009 a L'Aquila.

Gli organizzatori Valentino Speranza, Donato Turtora, Sergio Rutigliano e Simone Valentino, assieme alla Magica Team del presidente Peppino Diella e a Cristina e Rosanna Fiore del Lido Zio Fiore, hanno dato vita ad una competizione che ha visto protagoniste giovanissime atlete Under 16 e coppie miste, torneo chiuso ieri nel tardo pomeriggio con la successiva cerimonia di premiazione.

Nell'Under 16 primo posto per le ragazze del Team Volley 3.0, poi le portacolori della San Gabriele e dell'Enjoy. Nel misto affermazione per la coppia Daniele/Santoro che ha sconfitto nella finalissima Maggio/Smerilli. Terzo classificato il duo Bozzella/Mileno.

Tra i presenti alla cerimonia conclusiva – sviluppatasi con diverse ed anche originali assegnazioni di premi - la mamma di Davide, Grazia Malatesta, che ha voluto ringraziare organizzatori e partecipanti per il continuo calore, impegno ed affetto messi in campo anche quest'anno, nel ricordo di Davide e del suo amore genuino per lo sport e per la pallavolo in modo particolare. Partecipanti e pubblico hanno pure raccolto una somma di complessivi 710 euro, consegnata alla signora Grazia che la devolverà alla Lega del Filo d'Oro ed alla Fondazione Casa della Madre Y el Nino di Bogotà per le adozioni internazionali.