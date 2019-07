Raduno di Mountain Bike Costa dei Trabocchi, appuntamento il 4 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Associazione sportiva dilettantistica Abruzzo IN BIKE ASD organizza il giorno 4 agosto 2019 il Secondo “Raduno di Mountain Bike Costa dei Trabocchi”, evento creato per promuovere un territorio ricco di accattivanti paesaggi e bellezze naturali.

Il secondo “RADUNO DI MOUNTAIN BIKE COSTA DEI TRABOCCHI” è un’occasione per quanti hanno la passione della bicicletta e per coloro che vogliono avvicinarsi alla natura in sella alle due ruote. L’esperienza permetterà di percorrere bellissimi sentieri, a tratti immersi totalmente nella natura, attraversando una fascia costiera di notevole interesse e le sue riserve naturali.

Saranno predisposti due percorsi con differenti gradi di difficoltà. Un itinerario “ESCURSIONISTICO” di circa 43km rivolto ai più esperti e uno “TURISTICO” di circa 23km rivolto a tutti.

Il punto di ritrovo e di partenza è previsto presso il villaggio turistico “GROTTA DEL SARACENO” in Via Osca n.6 a Vasto, dove gli organizzatori daranno il benvenuto agli ospiti ed eseguiranno la registrazione con rilascio di braccialetto. Iscrizioni disponibili fino ad esaurimento posti (max. 150 partecipanti).

L’iscrizione, di € 10 per i maggiorenni e per i minori accompagnati, comprenderà la copertura assicurativa, l’accompagnamento con guide e l’eventuale recupero bici con furgone.

Al ritorno, presso il villaggio turistico “GROTTA DEL SARACENO” per tutti i partecipanti e accompagnatori, compreso nella quota di iscrizione all’evento, ci sarà un allegro pasta party con cocomerata da consumarsi in spiaggia all’ombra della bellissima pineta.

I familiari al seguito dei ciclisti partecipanti al raduno che si presenteranno in reception entro le 9.15 del 04/08, avranno la possibilità di accedere al villaggio, fruire dei servizi interni ad un prezzo agevolato che include il pasta party finale. Contattare direttamente il villaggio per prenotazioni ed informazioni chiamando il numero 0873/310213 o scrivendo a info@grottadelsaraceno.it.

Ai primi 100 iscritti, in ricordo del raduno, saranno consegnati dei simpatici gadget.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Abruzzo IN BIKE invita gli interessati all’evento a chiamare il numero 0873/568880, oppure a scrivere una mail a costadeitrabocchi@abruzzoinbike.com ed a visitare la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/radunomtbcostadeitrabocchi/ dove sono riportati maggiori dettagli e la descrizione dei percorsi.

P.S. utilizzate il seguente Link per essere aggiunti al gruppo Telegram dedicato al Raduno dove in tempo reale riceverete tutte le info richieste https://t.me/joinchat/HVKNPw07lJFpNIOMYh8UhQ

l’A.s.d. Abruzzo IN BIKE