L'Aragona si rifà il look in attesa della nuova Vastese di Marco Amelia

Lavori completati al settore distinti – lato curva d’Avalos -, tinteggiatura in biancorosso dei gradoni estesa anche alla ‘casa’ del tifo organizzato e sistemazione del manto erboso: lo Stadio Aragona si rifà il look e si prepara ad accogliere la nuova Vastese di mister Marco Amelia, con il raduno e la prima seduta di preparazione del gruppo in programma nel pomeriggio di giovedì 25 luglio (ore 17 il ritrovo e poi sul campo).

"Interventi di manutenzione e riqualificazione significativi - si legge in una nota del club -, in vista della nuova stagione calcistica e sulla scia di un impegno che continua da parte della dirigenza del club biancorosso in collaborazione con l’amministrazione comunale ed in particolare con il settore Sport e Impiantistica sportiva.

E un ringraziamento particolare va ai ‘nostri’ Vincenzo, Fernando, Massimo e Piero.

L’Aragona è pronto, il conto alla rovescia per la nuova Vastese è già scattato…"