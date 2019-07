Colpo in attacco per la Vastese: ufficiale il brasiliano Dos Santos

La Vastese ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante brasiliano, classe 1990, Mateus Ribeiro Dos Santos.

Colpo in prima linea per il club biancorosso: la punta di Salvador de Bahia, la passata stagione 15 gol con la maglia del Francavilla, vanta un'esperienza lunga e con tante realizzazioni in modo particolare in Serie D (con le maglie di Avezzano, Triestina, Chieti, Matera e Giulianova).

Dos Santos, presentato dalla società con la foto di rito in mezzo al presidente Franco Bolami ed al co-presidente Pietro Scafetta, si aggregherà alla squadra giovedì 25 luglio (appuntamento alle ore 17 allo Stadio Aragona), in occasione dell'inizio della preparazione precampionato della squadra affidata alla guida tecnica di Marco Amelia.