'Memorial Andrea Marinelli', la prima uscita della nuova Vastese nel ricordo di 'AM8'

La prima uscita della nuova Vastese di Marco Amelia nel ricordo di Andrea Marinelli, “AM8“, il giovane di Vasto scomparso in un tragico incidente stradale avvenuto nell’estate di tre anni fa sulla Statale 16, destino funesto condiviso con l’amico Domenico Castrignanò.

A scendere in campo, martedì 30 luglio allo Stadio Aragona, con fischio d’inizio programmato alle ore 20, saranno la squadra biancorossa – che giovedì pomeriggio inizierà la preparazione precampionato in sede – ed un team misto ‘Amici di Andrea’ e Vastese Beach Soccer.

Una ‘gara del cuore‘, tutta in biancorosso, con incasso da devolvere in beneficenza con ingresso all’Aragona ad offerta libera per il pubblico che sarà presente.

Vi aspettiamo all’Aragona per il ‘Memorial Andrea Marinelli’…