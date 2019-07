Roberto Inglese e il 'bis' al Parma: "Meglio tornare a casa che non essere felice più in alto"

​ Corre e suda nel ritirno di Prato allo Stelvio, tra i monti del Trentino, l'attaccante vastese Roberto Inglese.

Tornato al Parma, che di fatto lo ha preso a titolo definitivo dal Napoli, e intervistato da Sky Sport, ha parlato così del suo ritorno in gialloblù: "Si è creato un legame particolare con mister Roberto D'Aversa. Veniamo dalla stessa terra (il tecnico è di Pescara, ndr.), abitiamo quasi vicini e c'è quindi un buon feeling tra di noi. Mi sono subito trovato molto bene, sono contento sia delle sue idee che del suo modo di giocare. Il suo modulo è perfetto per esaltare le mie caratteristiche".

Perché il ritorno a Parma? "Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto in ogni modo e sono davvero contento di essere tornato".

Per Inglese la stagione 2019/2020 sarà la quinta di fila in Serie A dopo le tre annate con il Chievo e quella passata proprio con il Parma (3, 10, 12 e 9 il bottino di reti per lui con un totale di 34 gol nel massimo campionato).