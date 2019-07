La Ciurma porta in alto il nome di Vasto

Sempre in alto il nome di Vasto: ancora una volta protagonista La Ciurma al Palio Remiero Vastese, tradizionale appuntamento di voga intitolato alla memoria di Antonio Ritucci, valida come seconda prova dell'edizione 2019 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio.

Primo posto per la formazione maschile de La Ciurma, secondo per La Ciurma Rosa, il team femminile dell'associazione vastese.

La bella competizione è andata in scena nelle acque del porto di Punta Penna, data l'impossibilità di sfruttare il solito 'campo di gara' nella zona del Pontile a Vasto Marina per via del mare mosso.

Quattro le squadre partecipanti, per le categorie maschile e femminile: Il Palio Taranto, Vogatori Remuri Brindisi, Massimo Cervone Giovinazzo e La Ciurma Vasto.

Tra le donne primo posto conquistato da Giovinazzo, brillante il secondo di Vasto con un ottimo recupero nella seconda manche pomeridiana, a seguire Brindisi e Taranto. Tra gli uomini è stato netto il dominio dei vastesi, con i tempi migliori sia nella prima manche mattutina che in quella del pomeriggio. Alle spalle del team di casa si sono piazzati Giovinazzo, Brindisi e Taranto.

I nomi dei protagonisti.

La Ciurma Rosa: Gabriella D'Angelo, Brunella Fratini, Teresa Iodice, Sonia Scafetta, Daniela Di Dio, Federica Mottini, Doriana Cavoto, Paola Cherchi, Cinzia Serafini e Vittoria Reale.

La Ciurma maschile: Francesco Marzocchetti, Vincenzo Cupaiolo, Cristiano Marzocchetti, Alessandro Artese, Michele Di Pardo, Mattia Folchino, Vincenzo Pelliccia, Antonio Santarelli, Loris Stivaletta, Michele Bozzelli e Marco Galante.

Timoniere: Filippo Ciccotosto

Presidente: Luciano Claudio.

Il Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio – la cui prossima tappa prevista domenica 28 luglio a Taranto - si tiene sotto l'egida del Csi (Centro Sportivo Italiano). A coordinare le varie gare la giuria composta da: Michele Massimo Tavella, Gaetano De Cesare, Fabrizio Tavella, Nicolò Domenico e Chiara Squeo.

Dagli organizzatori un vivo ringraziamento, per la preziosa assistenza e collaborazione, è stata espressa alla Guardia Costiera di Vasto.