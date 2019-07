Juventus Official Fan Club Vasto, intitolazione ad Andrea Marinelli e Cristian Salvatorelli

E' in programma alle 19 di sabato 13 luglio il taglio del nastro per lo Juventus Official Fan Club Vasto, intitolato alla memoria di Andrea Marinelli e Cristian Salvatorelli, giovani vastesi tifosi bianconeri scomparsi prematuramente a seguito di incidenti stradali.

La sede del club sarà operativa presso i locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso, in Vico Raffaello, nel centro storico di Vasto, nelle adiacenze della Cattedrale di San Giuseppe.