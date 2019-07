La Vasto Basket 'alza il muro' con un 'gigante' polacco: preso Paul Lukasz

Per la prima volta un giocatore polacco approda alla corte del presidente Giancarlo Spadaccini: 207 cm per 100 kg, 30 anni e tanto entusiasmo di vivere la prima esperienza da giocatore italiano.

Paul Lucasz è un nuovo acquisto della Vasto Basket, neopromossa in C Gold ed affiancherà Goran Oluic nella batteria dei lunghi "rendendola - si legge nella nota del club biancorosso - ancor più affidabile e entusiasmante.

Proveniente dalla lega A2 polacca, Paul viaggiava a 13 pt di media (50 % da 2) e 7.7 di media Rimbalzi nella sua Ostrow Mazov. Mancino, sotto canestro sarà una presenza importante per il team di coach Gianpaolo Ambrico".

“Sono molto entusiasta di vivere un’esperienza italiana, forse anche un po’ emozionato - dice Paul – non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e dei compagni, ho visto la Città del Vasto… c’è il mare e a me piace tantissimo! Il PalaBCC è molto frequentato, non vedo l’ora di vederlo!”.

Vestirà la canotta numero 14 e a fine agosto sarà a disposizione del team.

Dopo le conferme di Giandomenico Ucci, Goran Oluic e Luca Di Tizio ecco il primo volto nuovo della Vasto Basket

"A breve - è la chiusura della nota stampa della VB - verrà ufficializzata la campagna abbonamenti 'Passione Oro' insieme ai prossimi acquisti che caratterizzeranno la stagione sportiva biancorossa".