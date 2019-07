Vastese Calcio, operativo il neo direttore sportivo Rino D'Agnelli

Mani che si stringono per la foto di rito nella sala stampa dello Stadio Aragona: inizia così l’esperienza in biancorosso del neo direttore sportivo Rino D’Agnelli, da questo pomeriggio operativo nell’incarico dopo l’ufficializzazione della sua indicazione nel corso della presentazione ufficiale di mister Marco Amelia e del suo staff, unitamente ai quadri societari, del 30 giugno scorso.

Con D’Agnelli presenti il presidente Franco Bolami, il co-presidente Pietro Scafetta ed il direttore generale Giuseppe De Palo.

“Contento di iniziare. Vasto è una piazza importante ed ambiziosa e ci sono le condizioni per lavorare bene e costruire qualcosa di positivo per toglierci belle soddisfazioni“, le prime parole di D’Agnelli alla Vastese.

Il neo ds, in passato al Mantova e alla Reggiana, e con diverse responsabilità all’estero, tra Svizzera ed Africa, si è subito messo al lavoro in raccordo con l’allenatore ed i dirigenti nell’obiettivo dell’allestimento di un organico competitivo per il gruppo biancorosso 2019/2020.

Benvenuto a Vasto direttore!