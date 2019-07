Qualifiche MotoGP, Iannone partirà sedicesimo in Germania

Andrea Iannone fa qualche piccolo passo in avanti in qualifica. Sul tracciato tedesco del Sachsenring, il vastese ha ottenuto il sedicesimo tempo, che lo farà scattare dalla penultima fila. La pole è di Marc Marquez, che firma anche il record della pista. In secondo e terza posizione ci sono Quartararo e Vinales, fresco trionfatore ad Assen.

Qualifiche disastrose per gli italiani. L’unico a salvarsi è stato l’ottimo Morbidelli, che ha strappato il settimo miglior tempo. Dall’undicesima alla tredicesima posizione invece, troviamo Rossi e i ducatisti Petrucci e Dovizioso. Domani sarà la solita gara in salita per il pilota dell’Aprilia, che rispetto alle scorse apparizioni avrà qualche posizione in più di vantaggio per sperare di rientrare ancora una volta in top ten.