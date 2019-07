'Lega Volley Summer Tour 2019', sport e spettacolo sulla spiaggia di Vasto Marina

Al via stramattina, a Vasto Marina, la prima tappa del Lega Volley Summer Tour 2019, l'evento itinerante di Sand Volley 4x4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che combina lo spettacolo tecnico della Serie A con il divertimento sulle più belle spiagge italiane.

In questo fine settimana, nel 'villaggio' di lungomare Duca degli Abruzzi, di fianco il Lido Fernando, si disputeranno le gare della 21^ Coppa Italia.



Sei le formazioni in corsa per il trofeo tricolore che nelle ultime due stagioni è stato conquistato dalla Savino Del Bene Scandicci: VBC Apis Casalmaggiore, Saugella Team Monza, Unet E-Work Busto Arsizio, Agricola Zambelli Millenium Brescia, Ice Play MT San Giovanni in Marignano e P2P Smilers Baronissi.



La competizione, che promette emozioni a non finire, non sarà l'unico motivo di attrazione. Il Lega Volley Summer Tour da sempre si caratterizza per la splendida atmosfera che lo circonda. Musica, giochi, intrattenimento in riva al mare che renderanno le giornate al mare un'esperienza indimenticabile. Gli sponsor della manifestazione allieteranno il weekend con attività e tante sorprese: Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta e tanti altri ancora offriranno al pubblico momenti di gusto e spensieratezza.

Foto dalla pagina Facebook Lega Volley Femminile