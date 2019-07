Titoli regionali per Anna Tambelli e Luca La Palombara del Circolo Tennis Vasto

Arrivano belle soddisfazioni per i giovani tennisti del Circolo Tennis ‘Antonio Boselli’ di Vasto.

Spiccano, in particolare, i brillanti risultati fatti registrare da Anna Tambelli, classe 2007, e Luca La Palombara, classe 2009, vittoriosi di titoli regionali individuali.

Inoltre, nei campionati a squadre il team Under 12 maschile, composta da Licitra e Scalzo, si classifica terzo nella final four, perdendo contro il Ct Alba e vincendo contro Lanciano. Secondo posto, invece, per la squadra Under 12 femminile, composta da Tambelli e Santarelli, superata in finale dal Ct Prati 37. Secondo posto anche per l’Under 10 misto in cui hanno giocato La Palombara e Castellano. I due giocatori del Circolo Tennis Vasto hanno perso al doppio di spareggio con il Ct Giulianova.

Va poi segnato il terzo posto nel singolare per Michele Prisciantelli, classe 2006, ed il secondo posto nel doppio. Secondo posto per Alessandro Scalzo, classe 2008, sconfitto solo in finale dal forte Prato.

Tornando ad Anna Tambelli, infine, prenderà parte ai Campionati italiani, Coppa Lambertenghi, che saranno disputati a Milano.

“Complimenti di vero cuore a questi ragazzi per le vittorie e le grandissime soddisfazioni che ci regalano continuamente. Sono anni ormai che riceviamo titoli e complimenti. Il lavoro e la professionalità pagano sempre“, sottolinea, con orgoglio, il maestro Danilo Licitra.