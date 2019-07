Coach Ambrico al PalaBCC: la Vasto Basket abbraccia la sua nuova guida

Continuare con l'entusiasmo, senza spezzare la bella linea che ha condotto la squadra negli ultimi mesi, con un contorno rilevante di pubblico, a conquistare la promozione in serie C Gold.

La Vasto Basket riparte con coach Gianpaolo Ambrico. Nella sala stampa del PalaBCC il primo abbraccio con il nuovo allenatore, successore di Giovanni Gesmundo. A presentarlo, ai rappresentanti degli organi di informazione, il presidente Giancarlo Spadaccini, il vice Pierpaolo Andreoni, il direttore sportivo Luigi Cicchini e buona parte del consiglio direttivo assieme ad alcuni giocatori.

Programmazione e concretezza hanno dominato la scena, con la società pronta a fare la sua parte per allestire un organico in grado di togliersi belle soddisfazioni nel difficile campionato di quarta serie nazionale.

Per Ambrico, 36enne lucano la stagione scorsa a Monopoli in C Gold, tanta voglia di tuffarsi subito in questa nuova 'avventura', conscio della responsabilità e dell'attesa della piazza per una stagione all'altezza. "Fare gruppo, divertirci noi stessi e divertire il pubblico, cercando di fare il massimo per ottenere buoni risultati", ha detto, tra l'altro, il neo coach presentandosi a Vasto.